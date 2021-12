Champions League: BVB will "einiges geraderücken"

Borussia Dortmund knabbert noch an der bitteren Niederlage im Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München (2:3). "Ich hatte eine unruhige Nacht, aber wir müssen langsam einen Haken dranmachen. Da wurde mir dennoch zu oft mit zweierlei Maß gemessen", sagte Trainer Marco Rose am Montag vor dem sportlich bedeutungslosen Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).