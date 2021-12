Champions League: Nach Auslosungs-Desaster - das schreibt die internationale Presse

Daily Express: „Liverpool wird von UEFA-Farce hart getroffen. Liverpool war der größte Verlierer einer absurden Champions-League-Auslosung, die gestern wiederholt werden musste. Jürgen Klopps Jungs rieben sich die Hände bei der Aussicht, in der K.o.-Runde auf Debütant Red Bull Salzburg zu treffen. Doch die UEFA-Bosse mussten die Auslosung drei Stunden später wiederholen, nachdem sie versehentlich den Namen von Manchester United nicht in den Topf mit dem potenziellen Gegner Atlético Madrid gesetzt hatten. In der zweiten Runde, in der sich der ehemalige Arsenal-Spieler Andrey Arshavin erneut die Ehre gab, wurde Liverpool gegen Inter Mailand gelost.“