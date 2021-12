Champions League, FC Bayern: Julian Nagelsmann spricht bei PK über Personalsorgen und BVB-Elfmeter

„Ich glaube, dass die Entwicklung bei Barcelona viel an der finanziellen Lage hängt. Sie haben hohe Schulden. Wenn die über dir schweben, bist du in vielen Themen gehemmt. Wenn man so erfolgreich ist, werden viele Entscheidungen eher träge getroffen. Trotzdem kommen sie gut über die Runden, haben einen guten Kader. Mit de Jong haben sie einen der besten Mittelfeldspieler der Welt. Irgendwie bekommen sie es also hin. Und sie werden aus dieser Periode herauskommen.“