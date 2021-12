FC Bayern zieht mit „weißer Weste“ ins Achtelfinale ein

Bayern München ist nach einer starken Leistung mit „weißer Weste“ in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Im sechsten Gruppenspiel gelang dem deutschen Rekordmeister gegen den FC Barcelona mit einem 3:0 (2:0) der sechste Sieg, dies war ihm auch in der Saison 2019/2020 auf dem Weg zum Triumph in der Königsklasse gelungen. Barcelona spielt nach der Niederlage lediglich in der Europa League weiter.