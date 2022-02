10 Jahre Fantalk: Jubiläumssendung auf SPORT1 mit allen Infos zur Champions League

Parallel zu einem Livespiel der UEFA Champions League lief der „Fantalk“ erstmals am 14. Februar 2012, als Bayer Leverkusen im Achtelfinale gegen den FC Barcelona (Endergebnis 1:3) antrat. In der damaligen Location in der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid plauderten Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Torsten Knippertz zur Premiere mit Thomas Strunz und Mario Basler sowie Thomas Herrmann und Wolff-Christoph Fuss.