Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam 2:2 - Sébastien Haller stellt 2 Rekorde auf

Mann des Abends war eindeutig Sébastien Haller, der in der 26. Minute zunächst den Ball in die eigenen Maschen setzte und nur drei Minuten später den Treffer zur 2:1-Führung erzielte. Eine so kurze Zeitspanne wischen einem Eigentor und einem eigenen Treffer gab es in der Champions League noch nie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)