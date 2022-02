FC Bayern mit Kimmich, Müller & Nagelsmann: Stimmen nach Salzburg-Spiel

Joshua Kimmich (Spieler FC Bayern): „Es ist schwierig einzuordnen. Vor dem Spiel haben wir uns deutlich mehr vorgenommen, vor allem in der ersten Halbzeit war es zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser kontrolliert. Ich denke, dass wir vermitteln konnten, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Am Ende ist das Unentschieden okay, auch weil wir das 0:2 kriegen können. Wir sind momentan nicht im Flow, dass es von alleine geht. Das muss jeder begreifen und das hat jeder begriffen, das hat die zweite Halbzeit gezeigt. Wir brauchen die Mentalität und den Siegeswillen in jedem Spiel. Taktisch müssen wir in der Restverteidigung besser sein. Wir müssen die Leute besser aufnehmen. Es ist ihre Idee, schnell in die Spitze zu spielen. Da brauchen wir mehr Spielkontrolle.“