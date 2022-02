Haller trifft erneut: Ajax mit 2:2 bei Benfica

Dusan Tadic (18.) brachte Amsterdam nach einer schönen Kombination per Volleyschuss in Führung, anschließend traf Haller (26.) - allerdings ins eigene Tor zum Ausgleich. Wenig später war er dann auf der "richtigen" Seite erfolgreich und schoss die Gäste nach einem Abpraller wieder in Führung (29.). Roman Jaremtschuk (72.) belohnte Benfica für einen starken Schlussspurt im zweiten Durchgang.