Champions League & FC Bayern: Benedikt Höwedes über Villarreal-Los

Höwedes: Es war in der Gruppenphase schon ein ziemlicher Fingerzeig der Bayern, wo die Champions-League-Reise in dieser Saison hingehen kann. Sie sind einer der Topfavoriten – vor allem, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen. Das ist natürlich auch bei Bayern Grundvoraussetzung. Aber auch wenn sie jetzt mit Villarreal Losglück hatten: Der Titel geht in diesem Jahr letztendlich nur über die Bayern.