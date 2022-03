FC Bayern: Jean-Pierre Papin Papin glaubt an Sieg gegen Salzburg und Upamecano

Papin: Dass der FC Bayern im Februar/März schwächelt, ist mittlerweile eine Tradition. Das ist quasi jedes Jahr der Fall. Das war schon so, als ich noch in München auf Torejagd ging. Vielleicht gibt es bei den Spielern im Unterbewusstsein eine Art Nachlässigkeit. Aber ich weiß, dass die Münchner in den Monaten April und Mai - die wichtigsten in der Saison - wieder die Erwartungen erfüllen werden und auch spielerisch viel stabiler auftreten werden.