Champions League: Onana wird vom Helden zum Sündenbock - Keeper patzt bei Ajax-Aus gegen Benfica

Das 1:0 aus Sicht der Gäste stellte den Spielverlauf komplett auf den Kopf. 16 zu 4 Torschüsse aus Sicht der Niederländer, ein Tor sprang für die in der Gruppenphase äußerst treffsicheren Amsterdamer um Stürmer Sébastien Haller (10 Tore in der Gruppenphase) allerdings nicht heraus. Und so genügte nach dem Remis im Hinspiel dieser eine unachtsame Moment, um die Ajax-Träume vom ersten Viertelfinaleinzug nach 2019 zu begraben.