Cristiano Ronaldo historisch schwach - nie wieder Champions League?

In der Premier League kommt der Portugiese bisher auf zwölf Treffer und drei Vorlagen in 24 Spielen, zuletzt brillierte er mit einem Dreierpack gegen Tottenham. In der Champions League waren es immerhin sechs Tore in sieben Einsätzen. Derzeit steht Manchester United auf dem fünften Tabellenplatz der Premier League, die Qualifikation für die Königsklasse ist in großer Gefahr, zumal der vor United platzierte FC Arsenal drei Nachholspiele in der Hinterhand hat.