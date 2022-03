FC Bayern - Salzburg Einzelkritik: Nicht nur Lewandowski glänzt

NIKLAS SÜLE (bis 66.): Wackelte in der Anfangsphase wie die gesamte Bayern-Abwehr ein wenig, knüpfte spätestens nach dem Lewandowski-Dreierpack aber nahtlos an seine stabilen Auftritte in den vergangenen Wochen an. Nach 66 Minuten ausgewechselt. SPORT1-Note: 2.