Sébastien Haller bei Ajax Amsterdam: So viele Tore wie Messi und Ronaldo zusammen!

„Vor jedem Spiel habe ich in der Gruppenphase Gänsehaut gehabt, besonders als die Hymne lief“, erzählt Haller: „Das war der Wahnsinn. Es ist definitiv der schönste Vereinswettbewerb, wo die Besten aufeinander treffen. Dass mir aber gleich so viele Treffer gelingen, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Dass ich in der Torjägerliste mit all diesen Torjägern auf demselben Level stehe, macht mich unheimlich stolz. Das ist aber auch der Lohn einer jahrelangen harten Arbeit.“