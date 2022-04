Champions League: FC Bayern - Villarreal, Einzelkritik: Kimmich enttäuscht

JOSHUA KIMMICH: Hielt sich in Hälfte eins sehr zurück, kam nur an die knapp 30 Ballkontakte. Nach dem Seitenwechsel mit ein paar guten Pässen und Verlagerungen, kam insgesamt aber nie so wirklich zu seinem Spiel. Enttäuschende Leistung des eigentlichen Anführers - wie schon im Hinspiel. SPORT1-Note: 4