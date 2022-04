Champions League heute LIVE: Benfica - Liverpool, ManCity - Atlético im TV, Stream, Ticker

Zu Lissabon hat Klopp eine besondere Bindung. Im Urlaub bekam er dort 2015 von Mike Gordon, dem Präsident von LFC-Eigner „Fenway Sports Group“, in einem Anruf den Trainerjob angeboten. „Ich saß vor einer Kaffeebar, bekomme den Anruf, und wir haben die Entscheidung noch in Lissabon getroffen“, so Klopp.