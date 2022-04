FC Bayern: Fans mit Gänsehaut-Choreo zu Ehren von Gerd Müller

Müller hatte die Bayern in seiner aktiven Mittelstürmer-Zeit zwischen 1964 und 1979 nicht nur in die Bundesliga geschossen, sondern mit seiner Bestmarke von 40 Bundesliga-Toren in einer Saison (1971/‘72) auch für einen lange Zeit für die Ewigkeit währenden Rekord gesorgt, der erst 50 Jahre später von Robert Lewandowski übertroffen wurde (41). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)