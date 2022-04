Imitierte Toni Kroos Mason Mount vom FC Chelsea?

Real Madrid hatte gerade nach großem Kampf den FC Chelsea in der Verlängerung des Viertelfinales in der Champions League niedergekämpft. Nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand reichte den Königlichen nach dem 3:1-Hinspiel-Erfolg in London eine 2:3-Niederlage in der Verlängerung zum Weiterkommen.