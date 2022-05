6800 Sicherheitskräfte für Champions-League-Finale

In der Umgebung des Stade de France sind der Konsum und Verkauf von Alkohol von Samstag, 18.00 Uhr bis Sonntag um 2.00 Uhr in öffentlichen Räumen und in Gaststätten verboten. Dies gilt auch für die Flughäfen Roissy-Charles de Gaulle und Paris-Orly. Im Stadion selbst ist der Konsum von Alkohol dagegen erlaubt.