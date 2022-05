Bastian Schweinsteiger: 10 Jahre nach „Finale dahoam“ - Niederlage des FC Bayern ist "immer noch ein Rätsel"

Am Tag danach sei er in aller Früh in die Stadt zum Bäcker gegangen. „Dann bin ich zur Isar spaziert, das habe ich gerne und oft gemacht“, erinnert sich der 37-Jährige. Er habe sich auf einen Stein gesetzt und die Füße ins Wasser gehalten. „An diesem Morgen war ich fast allein unterwegs, es herrschte eine Totenstille in der Stadt.“