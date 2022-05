Champions League, Real ManCity: Ist Karim Benzema der beste Franzose der Geschichte?

Auch Ex-Frankreich-Torjäger Jean-Pierre Papin geht in dieselbe Richtung: „In diesem Jahr ist Karim die beste Nummer Neun der Welt, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Schauen Sie sich bloß seine zahlreichen Kopfballtreffer an: Er hat tagelang am Kopfball-Pendel hart gearbeitet um an dieses Ergebnis zu kommen. Er hat auch an seiner Muskulatur zugelegt, so dass er so gut wie nie verletzt ist. Er hat einfach perfekt verstanden, was man eben braucht, um auf dem höchsten europäischen Niveau noch weit über 30 mithalten zu können.“