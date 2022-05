Guardiola ratlos nach Aus: "Fußball ist unberechenbar"

Am Mittwochabend rettete der für Toni Kroos eingewechselte Rodrygo (90./90.+1) das Team von Carlo Ancelotti mit einem späten Doppelpack in die Verlängerung. Dort schoss Benzema (95.) den neuen spanischen Meister per Foulelfmeter nach Paris ins Finale gegen den FC Liverpool - und ließ Vorjahresfinalist Manchester City schwer enttäuscht zurück.