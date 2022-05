Real Madrid - Manchester City: Pressestimmen - "Wunder erklärt man nicht, man erlebt sie"

Bis zur 89. Minute sah alles nach einem englischen Finale in Paris aus, doch Real Madrid und speziell Rodrygo hatten was dagegen. Der Brasilianer sorgte in der 90. Minute für den Ausgleich, ehe er in der 91. Minute das Bernabéu in völlige Ekstase versetzte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)