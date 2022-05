Schockbericht von De Bruyne: „Hatte noch sie so große Schmerzen“

Manchester City könnte zum zweiten Mal in Folge ins Finale einziehen. Sowohl für den Klub als auch für den 30-Jährigen könnte dann am 28. Mai der erste Champions-League-Titel dabei herausspringen. „Ich bin mir bewusst und glücklich darüber, was ich in meiner Karriere erreicht habe. Aber ich möchte jeden Wettbewerb gewinnen, an dem ich teilnehme“, betonte De Bruyne. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)