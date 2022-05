Villarreal - Liverpool: Pressestimmen - "Moral-Monster" von Klopp gefeiert

Mundo Deportivo: „Villarreal steht kurz vor einem Comeback, unterliegt aber der Stärke Liverpools! Es sollte nicht sein. 45 Minuten lang schwebte das Wunder des Comebacks in La Cerámica in der Luft, so lange brauchte Villarreal, um den 0:2-Rückstand in Anfield wettzumachen, aber die „Gelben“ waren nicht in der Lage, mit dem Tempo einer Liverpooler Mannschaft mitzuhalten, die in einer anderen Kategorie segelt und dank ihres Charakters, ihrer Kraft und ihrer Durchschlagskraft ihr drittes Finale in vier Jahren bestreiten wird.“