Champions League: Klopp erinnert sich an Liverpools legendäre Aufholjagd gegen Barca

Was den Matchplan angeht, habe Klopp gewusst, dass es nur eine Möglichkeit geben würde, Barcelona so deutlich zu besiegen. „Leute, wir müssen wahnsinnig mutig sein“, instruierte Klopp damals seine Mannschaft und erklärte: „Das bedeutet, wir lassen Räume für Barcelona offen, die sie für gewöhnlich nutzen, aber nur dann, wenn wir sie in anderen Räumen spielen lassen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)