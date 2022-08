Jürgen Klopp: Warum ihm Winnetou wichtig ist | SPORT1-Leadertalk mit Mounir Zitouni

Erfolg ist für Klopp relativ. Aber wie funktioniert das in einer Welt, in der der Druck seitens Öffentlichkeit riesig ist? „Dieses Recht nehme ich mir raus, dass ich für mich entscheide, was Erfolg ist. Erfolg kann das sein, was alle anderen als Erfolg bezeichnen oder was ich selber als Erfolg bezeichne. Das heißt, mit einem verlorenen Finale verschwende ich keine Lebenszeit. Ich versuche, alles zu gewinnen, und wenn das nicht funktioniert, haben wir viele tolle, tolle Tage gehabt. Das Erreichen eines Finals ist ein Erfolg. Er wird nur von außen nicht so betrachtet, aber das könnte mir persönlich nicht egaler sein. Mich interessiert der Prozess, wie wir dorthin kommen. Mich interessiert, was haben wir richtig gemacht und was haben wir falsch gemacht?“