Champions League: Pilsen-Profis reagieren auf Champions-League-Gruppe mit Bayern, Barca und Inter

Die Begeisterung ist wohl für jeden Fußballfan verständlich, schließlich darf man in dieser Champions-League-Saison in Barcelonas Camp Nou spielen, in der Münchner Allianz Arena auflaufen und sich im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion (ehemals San Siro) beweisen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)