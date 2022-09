Ausschreitungen vor BVB-Spiel! Champions-League-Auftakt in Dortmund überschattet

Bereits am Montagabend gab es in der Dortmunder Innenstadt Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern von Bröndby, dem Klub aus dem Vorort von Kopenhagen, und dem FC Kopenhagen. Vor dem Spielbeginn wollten im Stadion dann einige Bröndby-Fans in Gelb und Blau gekleidet den Gästeblock stürmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)