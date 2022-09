BVB: Das steckt hinter der Leistungsexplosion von Julian Brandt

Brandt wurde nach seiner starken Leistung gegen die Dänen zum „Man of the Match“ gekürt, wollte das aber nicht so richtig annehmen. Im Moment des Erfolgs dachte er lieber an Teamkollege Giovanni Reyna, der nach 17 Monate langer Verletzung sein Königsklassen-Comeback feiern durfte und die Treffer zum 2:0 und 3:0 vorbereitete. „Wir hatten einige Spieler auf dem Feld, die Man of the Match waren“, sagte Brandt. „Ich habe mich sehr für Gio gefreut - nach einem Jahr zwei Assists, überragend!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)