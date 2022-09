BVB vor Kopenhagen-Spiel mit einigen Sorgen

In der vergangenen Saison scheiterte der BVB bereits in der Gruppenphase der Königsklasse, er stieg in die Europa League ab und schied auch dort früh aus. „Das fühlte sich nicht gut an. Das wollen wir diesmal definitiv besser machen“, sagte Terzic. „Wir werden schon am Dienstag alles für einen Sieg tun.“