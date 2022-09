Champions League: FC Bayern - FC Barcelona heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Gegen das wieder erstarkte Barcelona muss sich der FC Bayern in Acht nehmen. Beim CL-Auftakt der Katalanen wurde deutlich, dass die Mannschaf von Xavi in diesem Jahr wieder voll angreifen will. Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski schoss Viktoria Pilsen im Alleingang ab und auch in der Liga läuft es für den Polen. Kann er seinen Lauf auch gegen seinen alten Klub fortführen?