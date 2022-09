Champions League: Jesper Lindström erlöst Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille

Überschattet wurde das Spiel, in dessen Vorfeld bereits zahlreiche Vorfälle zwischen OM-Fans und Eintracht-Anhängern in der Stadt für Aufregung sorgten, in der Schlussphase von zahlreichen Böllern und Feuerwerkskörpern, die auf den Tribünen gezündet wurden. Vor Anpfiff flog Pyrotechnik in die jeweils anderen Fanblöcke. Dabei wurde laut Berichten von vor Ort mindestens ein Frankfurter Anhänger getroffen und verletzt, weitere verließen aus Sicherheitsgründen das Stadion vorzeitig. (NEWS: Hitlergruß-Eklat vor Frankfurt-Spiel)