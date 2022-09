Champions League: Messi mit Rekord - Chelsea und Juventus patzen

Benfica Lissabon gewann indes mit 2:1 gegen Juventus Turin. Der Pole Arkadiusz Milik brachte die Gastgeber in der 4. Minute in Führung. João Mario glich per Elfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff aus. Neuzugang David Neres machte in der 55. Minute den Sieg für Benfica klar.