FC Bayern vs. Barca: Unlösbare Aufgabe für Lewandowski?

Der Rekordmeister ist am Dienstag gegen Barcelona zudem auf Rekordjagd: Mit dem 2:0 bei Inter Mailand blieb der Rekordmeister im 29. Champions League-Gruppenspiel in Folge unbesiegt (26 Siege, drei Remis). Nur Real Madrid hat in der Königsklasse eine längere Serie in Gruppenspielen (30 Spiele von 2012 bis 2017) aufzuweisen.