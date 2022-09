Fehlstart für Klopp - Dreierpack für Lewandowski

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam hat seine Siegesserie auch in der Königsklasse fort. Nach fünf Erfolgen in der Eredivisie startete das Team des ehemaligen Hoffenheimer Trainers Alfred Schreuder mit einem 4:0 (3:0) gegen die Glasgow Rangers in die Gruppenphase. Atletico Madrid besiegte den FC Porto nach einer dramatischen Schlussphase mit drei Toren in der Nachspielzeit 2:1 (0:0), Tottenham Hotspur siegte durch ein Doppelpack von Richarlison 2:0 (0:0) gegen Olympique Marseille.