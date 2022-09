Haaland wie Cruyff ‚73: „Ich habe lange Beine“

Pep Guardiolas innere Fußball-Enzyklopädie sprang beim Karate-Kick-Tor von Erling Haaland sofort an. „Das war unglaublich. Sie wissen wahrscheinlich, welch großen Einfluss Johan Cruyff auf mich hatte“, sagte der Teammanager von Manchester City nach dem 2:1 (0:0) gegen Borussia Dortmund in der Champions League. „Dieses Tor hat mich an ein ganz ähnliches von Johan vor vielen Jahren erinnert. Gegen Atletico Madrid.“