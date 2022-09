FC Bayern: Nagelsmann freut sich auf Wiedersehen mit Lewandowski

Sane hatte in den letzten Monaten immer wieder in der Kritik gestanden. Deshalb hoffen die Münchner nun auf mehr Konstanz bei Sane. „Wenn er Lust hat, kann er einer der Besten in Europa sein. Er soll so weitermachen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Sane habe „sehr gute Aktionen“ gezeigt, ergänzte Müller, „das brauchen wir von ihm“.