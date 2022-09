Tedesco setzt auf Wiedergutmachung

Die aufkommende Trainerdebatte in Leipzig versucht Tedesco zu ignorieren. "Ich lese das nicht. Ich kriege es dann in Briefings mit. Das gehört dazu. Es ist sehr schnelllebig", sagte Tedesco: "Ich versuche mich mit Arbeit im Sinne von Spielvorbereitung abzulenken. Ich freue mich auf die Englischen Wochen. Das ist, was Spaß macht."