Toni Kroos huldigt Glasgow-Fans wegen überragender Stimmung im Celtic Park

„Dann kommen wir raus zum Spiel, stellen uns auf, die Stimmung ist okay. Dann geht die Champions-League-Hymne los und dann habe ich gedacht, das Stadion kracht ein!“, so Kroos weiter. „Das war unfassbar, das habe ich noch nicht erlebt, was da los war! Ohrenbetäubend!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)