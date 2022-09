Uhren für Mitspieler und Staff: So verabschiedete sich Haaland vom BVB

„Erling ist in einer fantastischen Form und direkt in der Premier League angekommen“, findet auch BVB-Sportchef Sebastian Kehl vor dem schweren Auswärtsspiel in der Champions League bei den Citizens (Champions League: Manchester City - Borussia Dortmund am Mittwoch um 21 Uhr im LIVETICKER) „Wir wissen um seine Stärken und auch, was wir tun müssen, um ihn am Ende zu stoppen. Es wird ein sehr spezielles Duell.“