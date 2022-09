Vor CL-Kracher gegen City: Trio zurück im BVB-Kader

Die Ausfallliste bei Borussia Dortmund hat sich vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Manchester City (Mittwoch 21.00 Uhr/DAZN) deutlich verkleinert. Die zuletzt verletzungsbedingt fehlenden Donyell Malen, Karim Adeyemi und Thorgan Hazard traten am Dienstagmittag allesamt mit dem Team die Reise nach England an.