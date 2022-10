BVB: So kämpft Dortmund um Jude Bellingham - Gehaltserhöhung?

Am Mittwochabend wird der Fokus einmal mehr auf Bellingham liegen. „Er hat ein hohes Maß an Ernsthaftigkeit, gerade was die Auseinandersetzung mit seinem Beruf und seinem Arbeitgeber angeht“, findet BVB-Reporter Oliver Müller. „Er träumt nicht von einem möglicherweise irgendwann bevorstehenden Wechsel in die Premier League, sondern ihm geht es aktuell nur um den BVB. Er saugt alles an Wissen rund um diesen Verein auf. Das ist eine Einstellung, die mir außerordentlich gut gefällt. Gerade, weil das bei internationalen Toptalenten nicht so ausgeprägt ist.“