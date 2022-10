Champions League heute LIVE: Borussia Dortmund - Manchester City im TV, Stream, Live-Ticker

Im Vergleich zum 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart nimmt Edin Terzic zwei Veränderungen in der Startelf vor. Emre Can ersetzt den gelbgesperrten Salih Özcan im Zentrum, Thorgan Hazard rückt für Raphael Guerreiro, der nicht im Kader steht, in die Anfangself.