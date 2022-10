Champions League: Lionel Messi zurück in alten Sphären - Juve ist raus

Beim 7:2-Torspektakel von Paris Saint-Germain in der Champions League präsentierte sich der Superstar einmal mehr in bestechender Form. Zwei Tore und zwei Assists beim Duell mit Maccabi Haifa sprechen eine eindeutige Sprache. Ein solches Kunststück ist in der Königsklasse übrigens noch nie einem Spieler in seinem Alter gelungen.