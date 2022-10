Champions League: Son schießt Eintracht Frankfurt ab - Bayer Leverkusen geht bei Alonso-Debüt gegen Porto unter

Schon in der 36. Minute legten die Spurs mit einem wunderbaren Treffer nach. Pierre-Emile Höjbjerg tankte sich am rechten Strafraumrand durch und flankte butterweich auf Son, der überragend und völlig frei mit einer tollen Volley-Abnahme den Ball im Tor versenkte. Die Eintracht erwischte den besseren Start im Spiel. Den Hausherren genügte eine starke Viertelstunde, um das Spiel noch im ersten Durchgang voll in seine Richtung zu drehen.