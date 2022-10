Champions League: Wo läuft heute Abend was? FC Barcelona gegen FC Bayern & BVB gegen City LIVE im TV & Stream

Wenn Robert Lewandowski am Mittwoch in seinem neuen Wohnzimmer auf seine alte Mannschaft trifft, geht es für Barcelona schon um alles. Die Katalanen benötigen dringend einen Sieg gegen den bereits fürs Achtelfinale qualifizierten FC Bayern, um theoretische Chancen auf ein Weiterkommen in der Königsklasse am Leben zu halten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)