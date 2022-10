Champions Leeague - Ulreich trotz Bayern-Sieg: „Wir haben Redebedarf“

„Ich freue mich, dass ich zwei Tore machen konnte, glaube aber nicht, dass ich das so Spiel für Spiel wiederholen kann. Es war ganz wichtig, dass wir heute wieder in die Richtung gehen. Wir waren schon hochmotiviert in der Kabine, das geradezurücken und gleich wieder in die Richtung zu marschieren, die wir nach der Länderspielpause eingeschlagen haben. Und jetzt einfach Step für Step, Spiel für Spiel uns in einen Rausch spielen - und das war heute wieder ein guter Schritt.“