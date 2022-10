Duell zwischen Hasebe und Kane: "Wird ein harter Kampf"

Frankfurt am Main (SID) - Vor dem Wiedersehen mit Harry Kane hat Routinier Makoto Hasebe (38) seine Mitspieler von Eintracht Frankfurt vor einer zu großen Fixierung auf den Starstürmer gewarnt. Tottenham Hotspur sei "nicht nur Harry Kane. Sie haben viele Qualitätsspieler", sagte der Japaner vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in London: "Wir müssen als Mannschaft gut verteidigen."