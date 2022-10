Europa League: Streich warnt vor Überheblichkeit

Sollte der Tabellenzweite Qarabag Agdam nicht beim FC Nantes gewinnen, steht der SC sogar bei einer Niederlage als Gruppensieger fest. "Dass es in der kommenden Woche um nichts mehr gehen könnte, spielt in unseren Überlegungen keine Rolle, denn das ist spekulativ", sagte Streich: "Das Stadion ist voll, wir sind hochmotiviert. Wir gehen mit allem, was wir haben, in das Spiel."